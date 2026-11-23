Il pluricampione mondiale di bodybuilding scopre le bellezze della costa ionica e riflette sul valore di un patrimonio naturale da preservare. Una domenica tra paesaggi, gastronomia e incontri nell’ambito del progetto culturale Naturium. Nel pomeriggio, alla Flex Gym di Soverato, il gran finale con allenamento e seminario su preparazione atletica e alimentazione.

«Senza parole. Mi sembra di essere dentro un film, un documentario. Certi colori, certe sfumature… sono cose che bisogna vedere, bisogna vivere». È lo stupore sincero di Paolo Sgrò, 54 anni, pluricampione mondiale di bodybuilding, davanti allo spettacolo naturale di Caminia, sulla costa ionica catanzarese. Una domenica di novembre trasformata in un’esperienza inattesa per l’atleta, arrivato per la prima volta in Calabria in occasione delle iniziative promosse dal progetto culturale Naturium, in collaborazione con la palestra Flex Gym di Soverato.

Il mare turchese, il silenzio, i profumi della macchia mediterranea, una giornata luminosa che sembra appartenere a un’altra stagione. Sgrò osserva il paesaggio e fatica a trovare le parole per descriverlo.

«Pensare che siamo a fine novembre è incredibile», racconta. «Negli ultimi anni ho avuto la fortuna di girare il mondo per lo sport e per lavoro, ma forse noi italiani diamo per scontate tante cose. Non ci rendiamo conto di quello che abbiamo. Questa è davvero una meraviglia della natura. Un luogo dell’anima».

La bellezza di Caminia e il valore di un territorio da preservare

L’escursione domenicale, organizzata per far conoscere al campione alcuni degli angoli più suggestivi della costa calabrese, diventa anche un’occasione per riflettere sulle opportunità e sulle contraddizioni dello sviluppo turistico.

Ad accompagnare Sgrò è Giovanni Sgrò, promotore dell’esperienza Naturium, che richiama l’attenzione su un elemento apparentemente paradossale: la straordinaria bellezza di questi luoghi convive con una notorietà ancora limitata rispetto ad altre destinazioni turistiche italiane e internazionali.

Una condizione che può essere letta da due prospettive. Da una parte, la mancata diffusione di grandi investimenti turistici ha probabilmente contribuito a conservare alcuni tratti autentici del paesaggio. Dall’altra, ha limitato le opportunità economiche che un patrimonio naturale di questo livello potrebbe generare.

Il punto, tuttavia, non è scegliere tra conservazione e sviluppo, ma comprendere quale modello turistico possa valorizzare il territorio senza comprometterne l’identità.

La riflessione riguarda il rischio di una crescita fondata sull’eccessivo consumo di suolo e sulla cementificazione, in contrasto con la vocazione naturale di questi luoghi.

In fondo, è proprio l’assenza di caos, insieme alla possibilità di vivere il mare e il paesaggio anche fuori stagione, a colpire maggiormente l’ospite. Durante la passeggiata, non manca nemmeno la sorpresa di osservare qualcuno fare il bagno in pieno novembre.

Un’immagine che sintetizza le potenzialità di una Calabria capace di offrire esperienze autentiche ben oltre i mesi tradizionalmente dedicati alle vacanze.

Naturium, il benessere come cultura e relazione con il territorio

Il soggiorno di Paolo Sgrò si inserisce nel percorso di iniziative attraverso le quali Naturium promuove una cultura del benessere che unisce alimentazione consapevole, attività fisica, conoscenza e qualità della vita.

La visita a Caminia aggiunge a questa prospettiva una dimensione ulteriore: il rapporto tra salute, ambiente e territorio. Il benessere, infatti, non riguarda esclusivamente ciò che mangiamo o il modo in cui ci alleniamo, ma anche la qualità dei luoghi che frequentiamo, il contatto con la natura e la capacità di ritrovare spazi di tranquillità.

Un’idea che attraversa l’intero fine settimana calabrese del campione.

Dopo l’entusiasmo manifestato sabato per la qualità e la varietà dell’offerta Naturium, giudicata sorprendente anche rispetto a strutture conosciute a Roma e nel Nord Italia, Sgrò ha proseguito domenica gli incontri con i clienti del punto vendita.

Un’esperienza vissuta con disponibilità e cordialità, particolarmente apprezzate dai presenti, che hanno avuto l’opportunità di conoscere personalmente un atleta abituato ai palcoscenici delle grandi competizioni internazionali.

Anche la gastronomia racconta la Calabria

Il viaggio è stato accompagnato anche dalla scoperta della cucina locale.

Sabato sera Sgrò è stato ospite della Tavola di Melusinda, dove ha potuto apprezzare un menù legato ai sapori del mare e alla tradizione gastronomica del territorio.

Un’esperienza particolarmente positiva, non soltanto per la qualità della proposta culinaria, ma anche per l’accoglienza, la professionalità dei giovani impegnati nell’attività e il rapporto tra qualità e prezzi.

Un altro tassello di un soggiorno che sta consentendo al campione di conoscere la Calabria attraverso le sue eccellenze, dalle bellezze paesaggistiche alle produzioni alimentari, fino alle esperienze imprenditoriali locali.

L’entusiasmo è tale che Sgrò continua a condividere immagini e impressioni con la propria compagna, rimasta a casa, che segue a distanza il viaggio e, davanti alle fotografie dei luoghi visitati, si rammarica di non aver potuto partecipare.

Alla Flex Gym il gran finale: allenamento, scienza e alimentazione

Ma la domenica calabrese di Paolo Sgrò non si esaurisce nella scoperta del territorio.

Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, presso la palestra Flex Gym di Soverato, è in programma l’appuntamento conclusivo dell’iniziativa: una sessione di allenamento accompagnata da un seminario tecnico dedicato alla preparazione atletica e all’alimentazione.

Sarà l’occasione per osservare da vicino il lavoro di un atleta che ha conquistato numerosi titoli italiani, europei e mondiali, tra cui tre Mister Universo, e che recentemente si è nuovamente imposto ai vertici del circuito IFBB.

La sua esperienza, tuttavia, non si limita alla dimensione agonistica. Laureato in Scienze Motorie e in possesso di qualifiche professionali conseguite attraverso diverse federazioni, Sgrò affianca all’attività di personal trainer quella di docente in percorsi di formazione dedicati al fitness.

Un percorso professionale costruito attraverso lo studio, la ricerca e il confronto con specialisti della scienza dell’allenamento e della nutrizione.

Il seminario consentirà ai partecipanti di approfondire i principi che guidano la sua preparazione, con una parte pratica e una teorica, seguite da uno spazio dedicato alle domande e alle risposte.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai temi del suo prossimo libro, “Forza senza età”, un manuale dedicato all’allenamento master, ma rivolto a un pubblico ampio, dai principianti agli sportivi più esperti.

Il messaggio centrale è quello che Sgrò ha già anticipato durante gli incontri di questi giorni: l’età non deve essere considerata necessariamente un limite, perché una preparazione adeguata, accompagnata da conoscenze corrette e attenzione alle condizioni individuali, può contribuire al mantenimento della forza, dell’autonomia e della qualità della vita.

Un campione, un territorio, una visione condivisa

Il fine settimana di Paolo Sgrò in Calabria assume così un significato che supera la dimensione strettamente sportiva.

Da una parte c’è l’esperienza di un professionista internazionale che scopre un territorio e ne riconosce apertamente la bellezza. Dall’altra, la volontà di costruire occasioni di incontro capaci di mettere in relazione sport, alimentazione, cultura e valorizzazione delle risorse locali.

È in questa convergenza che si riconosce il senso della collaborazione tra Naturium e Flex Gym: non soltanto ospitare un campione, ma trasformare la sua presenza in un’opportunità di conoscenza e partecipazione.

E forse l’immagine più significativa di queste giornate rimarrà proprio quella di Paolo Sgrò davanti al mare di Caminia, sorpreso da una bellezza che non si aspettava di incontrare.

«Un luogo dell’anima», lo ha definito.

Tre parole che raccontano una Calabria capace ancora di stupire e che suggeriscono una sfida più grande: valorizzare ciò che rende unico un territorio, senza perdere proprio ciò che lo rende speciale.