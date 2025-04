Parcheggi a pagamento a Soverato

Non si usa, in Calabria e a Soverato, citare il pensiero altrui, per cui rinuncio a ricordarvi che dei parcheggi a pagamento ho parlato per molto tempo solo io. Premesso e dimenticato ciò, ben venga il pagamento.

1. Ben venga, perché, da quello che leggiamo, non ci saranno le aberrazioni dei tempi di Mancini; ma ci appare un progetto con del buon senso.

2. Vedremo gli effetti, con eventuali esigenze di modifiche.

3. Attenti a non danneggiare i residenti.

4. Si può anche pensare a tariffe agevolate per chi va in albergo o b&b o appartamento: purché, ovvio, LEGALMENTE.

5. Soverato dispone di spazi da lasciare liberi; chi viene per “passeggiare” in centro, può benissimo iniziare a “passeggiare” un chilometro prima: fa bene alla salute.

6. Finisce così il vezzo di parcheggiare a pochi metri dalla spiaggia.

7. Peggio, girare a vuoto per trovare a forza un posto centralissimo.

8. Lo stesso per la pessima abitudine di arrivare la mattina e occupare gratis un posto fino a notte tarda.

9. Tranquilli, non è vero che un esercizio vende se le auto gli parcheggiano davanti; ma vende se vende roba buona a prezzo giusto.

Ulderico Nisticò

