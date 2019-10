Parco Archeologico di Scolacium – Sabato 2 Novembre al Museo

FUGA DAL MUSEO

Gioco a tema… mitologico! Il Museo si trasformerà per l’occasione in un mondo fantastico e pieno di insidie. Vieni a trascorrere questo giorno di festa in compagnia di personaggi mitici, ma bada, non saranno benevoli anzi, ti metteranno alla prova per testare le tue capacità.

Troverai Enigmi, indovinelli e incontri magici che dovrai superare per poter ritornare nel presente! Varcata la soglia la porta si chiuderà alle tue spalle e sarai catapultato migliaia di anni nel passato.

Sarai in grado di superare gli ostacoli e uscire indenne dal Museo?

Tieni d’occhio questi orari, saranno fondamentali per iniziare a giocare:

10.00

12.00

14.30

Non mancate