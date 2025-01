Parolacce in diretta nel Capodanno di Rai1 a Reggio Calabria, l’imprecazione è di Angelo dei Ricchi e Poveri

Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri ieri sera, in diretta su Raiuno, durante il programma L’Anno che Verrà si è arrabbiato con i tecnici dietro le quinte perché aveva il microfono spento e li ha insultati.

Il problema è che il microfono, per il pubblico a casa, era aperto e si è sentito tutto. Mentre Marco Liorni faceva il countdown degli ultimi 10 secondi del 2024 si è sentito Angelo gridare:

“Buon anno teste di ca**o. Aprite il microfono teste di ca**o. Ho il microfono chiuso teste di ca**o, apritemi il microfono“.

Qualcuno poi ha informato Liorni che poco dopo si è scusato con il pubblico:

“Volevo prendere la parola per un motivo un po’ particolare. Vi dobbiamo delle scuse perché ci è stata detta una cosa. Avete visto poco fa sul palco qui era pieno di gente. E come sempre accade è successo di tutto, come sempre accade in questi contesti quando sta per arrivare la mezzanotte”.

“Però sembra che sia scappata qualche parola che non sarebbe dovuta scappare, qualche parola sconveniente. Quindi io volevo scusarmi con il pubblico, con chi l’ha sentita e con chi si è sentito disturbato da questa espressione decisamente sconveniente. E allora vi chiediamo tutti scusa per queste parole che si sono sentite“.