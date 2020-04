Parroco calabrese sfida i divieti anti-covid19 e celebra messa davanti fedeli

Il parroco della chiesa di Santa Barbara di Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia, don Giovanni Primerano ha celebrato, questa mattina, la messa della domenica delle Palme.

Secondo quanto emerso alla funzione religiosa avrebbero partecipato una ventina di fedeli che sfidando i divieti ben noti si sono presnetati in chiesa e che, adesso, potrebbeo incorrere nelle sanzioni previste per i trasgressori.

La circostanza ha causato grande agitazione in paese tanto che lo stesso Comune ha dovuto, attraverso un post, far sentire la sua voce: “In merito alla situazione emersa questa mattina nella Chiesa di Santa Barbara in Filadelfia, si sottolinea che non appena apprese le notizie e visionati i video, le autorità di Polizia Municipale hanno adottato tutti i provvedimenti previsti dai Decreti Ministeriali per il contenimento del Covid-19. Ogni altro provvedimento sarà valutato ed adottato dalle autorità in conseguenza”.

“Sottolineiamo- prosegue il Comune – il grande sforzo che il Comune di Filadelfia, gli Amministratori le Forze dell’ordine, i dipendenti in prima linea, i volontari e i cittadini stanno profondendo per arginare i pericoli di questa pandemia e invitano tutti a mantenere i giusti atteggiamenti per combattere contro ogni forma di comportamento che metta a rischio la salute delle persone”.