Parte da Chiaravalle il viaggio della prevenzione: al via “Salute in Circolo – Prevenzione Vascolare On The Road”

Sarà Chiaravalle Centrale la prima tappa di “Salute in Circolo – Prevenzione Vascolare On The Road- Il viaggio della prevenzione vascolare sul territorio”, il nuovo progetto di divulgazione scientifica e sensibilizzazione sanitaria promosso dall’Associazione Culturale Scienze Sociali in Scena, in collaborazione con il Centro Interuniversitario di Flebolinfologia (C.I.F.L.).

L’appuntamento è fissato per sabato 6 giugno 2026 alle ore 16.30, presso la Sala Convegni di Palazzo Staglianò, dove cittadini, professionisti della salute e istituzioni potranno confrontarsi sui temi della prevenzione, salute e malattie dell’ambito vascolare.

L’iniziativa inaugura un percorso itinerante che punta a portare la cultura della prevenzione direttamente nei territori, creando occasioni di incontro tra il mondo accademico, la ricerca e la comunità.

Interverranno il Prof. Raffaele Serra, Professore Ordinario di Chirurgia Vascolare presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, Direttore del Centro Interuniversitario di Flebolinfologia e Vicepresidente dell’Associazione Scienze Sociali in Scena, e il Dott. Davide Costa, Assegnista di Ricerca presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, studioso nell’ambito della sociologia della salute e Presidente dell’Associazione.

A moderare l’incontro sarà Anna Rotundo, Segretaria, Responsabile degli Eventi di Scienze Sociali in Scena e fotografa.

Nel corso dell’evento verrà inoltre presentato il volume “Il primo manuale di Sociologia della salute e delle malattie vascolari. Dalla prevenzione alla pratica chirurgica: un approccio integrato alla chirurgia vascolare”, scritto da Davide Costa e Raffaele Serra, un’opera che sta già suscitando grande interesse nel panorama scientifico e accademico nazionale. Il testo rappresenta il primo lavoro sistematico dedicato alla Sociologia della Salute e delle Malattie Vascolari, definita dagli autori anche come “Sociologia vascolare”, una nuova prospettiva interdisciplinare che integra chirurgia vascolare e sociologia in un unico modello interpretativo delle malattie e della cura in ambito vascolare.

L’evento si inserisce nella missione culturale e scientifica di Scienze Sociali in Scena, associazione impegnata nella promozione della divulgazione, della ricerca e dell’educazione alla salute attraverso linguaggi innovativi e accessibili. Da tempo l’associazione opera per favorire il dialogo tra saperi, avvicinando il mondo della ricerca ai cittadini e trasformando la conoscenza in uno strumento di partecipazione e crescita collettiva.

«La salute vascolare non riguarda esclusivamente la dimensione medica della cura, ma coinvolge aspetti sociali, culturali e relazionali che incidono profondamente sulla qualità della vita delle persone» dichiarano gli organizzatori. «Diffondere la cultura della prevenzione significa fornire ai cittadini strumenti di conoscenza utili a riconoscere i fattori di rischio, adottare comportamenti salutari e sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio benessere. È proprio in questa prospettiva che nasce il progetto “Salute in Circolo”, un percorso che intende coniugare ricerca scientifica, divulgazione e partecipazione civica». L’incontro è pubblico e aperto alla cittadinanza.