Parte del centro storico di Catanzaro chiuso per le riprese del film “La terra senza”

Per consentire lo svolgimento delle riprese del film “La terra senza” di Moni Ovadia, giovedì 24 marzo sarà interdetto il traffico in parte del centro storico.

Un’apposita ordinanza del comando di Polizia locale ha disposto per la suddetta giornata, dalle 10.30 presumibilmente fino alle 20.30, il divieto di sosta con zona rimozione ed il divieto di transito in via De Grazia e Piazza La Russa fino all’altezza della Chiesa del Monte.

L’amministrazione, venendo incontro alle richieste della produzione che ha scelto di girare il film a Catanzaro, confida nella collaborazione dei cittadini e dei residenti nel far fronte ad eventuali disagi.