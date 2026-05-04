Parte il Festival Euro.Soul – oggi a Soverato la scrittrice Daniela Marcheschi per una lection magistralis

E’ a Soverato uno dei maggiori esperti in Italia di Collodi – una scrittrice e professoressa universitaria che ha insegnato in istituti universitari di tutto il mondo, plurilingue e con la simpatia Lucchese che la rende unica.

Una donna di grande esperienza e grande cultura. Pensate che a soli 25 anni vinse un concorso di alto livello e insegnò in Svezia per 3 anni come docente di filologia italiana e critica letteraria.

Oggi 04/05/2026 – Primo giorno del Festival Euro.Soul – Due momenti distinti aperti a tutta la cittadinanza e agli enti culturali.

Ore 15:00

“Umorismo e valori in Collodi”

Lectio Magistralis per gli studenti internazionali e locali di scuola secondaria tenuta dalla Prof.ssa Daniela Marcheschi – critica letteraria italiana. (L’intervento sarà in lingua inglese e facilitato per tutti) – Presenza di delegazioni internazionali da

Bulgaria, Estonia, Germania, Ungheria, Lituania, Slovacchia e Spagna e studenti che stanno facendo praticantato da JUMP da North Macedonia ed Ucraina.

Interventi musicali di Nicola Squillace, giovane artista emergente

Luogo: presso Sala Consiliare Comune di Soverato

Ore 18:00

Presentazione di due Libri con l’autrice Prof.ssa Daniela Marcheschi

Studiosa di letteratura e antropologia delle arti, ha insegnato, fra le altre, nelle Università di Uppsala, Salamanca, Firenze; attualmente è in forza al CEG-Universidade Aberta di Lisbona.

“Il sogno di Don Chisciotte. La letteratura come necessità e riscatto” – Di Daniela Marcheschi

“Scrittori non si nasce. Il linguaggio della narrativa” – Di Giuseppe Pontiggia

Interventi musicali di Nicola Squillace, giovane artista emergente

Luogo: Sala Consiliare comune di Soverato