Parte oggi la campagna vaccinale per i bambini nella fascia 5-11 anni

Avviata oggi la vaccinazione pediatrica nella provincia catanzarese. L’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, grazie all’azione tempestiva e all’organizzazione voluta dal direttore generale facente funzioni dott. Ilario Lazzaro, come previsto dalla circolare ministeriale del Commissario Straordinario Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, ha avviato le vaccinazioni anti Sars-CoV-2/Covid-19 per la fascia di età pediatrica tra 5 e 11 anni. I vaccini potranno essere effettuati nei seguenti giorni e orari della settimana: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 11.

I punti vaccinali sono stati allestiti a Lamezia Terme, Soverato e Soveria Mannelli, rispettivamente nei tre Presidi Ospedalieri presenti nei tre comuni: ospedale di Lamezia Terme nell’Hub ambulatoriale (piano terra); ospedale di Soverato nell’area ambulatoriale del reparto Pediatria (IV piano); ospedale di Soveria Mannelli locali di Endoscopia (adiacente reparto Pediatria).

I tempi previsti dal Gen. Figliuolo sono stati rispettati anche grazie alla sinergia tra il Dipartimento Materno Infantile diretto dalla Dott.ssa Mimma Caloiero, il Dipartimento di Prevenzione diretto dal Dott. Giuseppe Caparello e il Dipartimento Ospedaliero diretto dal Dott. Antonio Gallucci.

Le vaccinazioni verranno effettuate con il vaccino BioNTech/Pfizer con dosaggio ridotto per la fascia tra i 5 e 11 anni, così come indicazione pediatrica autorizzata da EMA da parte della Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA. I vaccini anti Covid sono importanti per proteggere i bambini dal rischio di sviluppare la malattia grave che, seppure raramente, comunque impatta in età pediatrica.