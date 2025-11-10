Parte un colpo durante una battuta di caccia, 50enne ferito


Stava per trasformarsi in tragedia una battuta di caccia nella Locride, in provincia di Reggio Calabria.

Un cacciatore reggino di circa 50 anni è stato ferito al ventre da un colpo di fucile da caccia esploso accidentalmente da un altro cacciatore che si trovava in compagnia della vittima e di altri cacciatori in una zona di campagna di Stignano.

Dopo l’incidente il cacciatore è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Catanzaro.

L’uomo, sottoposto ad intervento chirurgico, non è stato giudicato in pericolo di vita anche se la sua prognosi è al momento riservata. Sull’accaduto stanno svolgendo indagini i carabinieri.