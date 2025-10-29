Partite truccate e scommesse pilotate, arbitro calabrese cambiava i risultati delle gare

Scossa nel mondo del calcio giovanile italiano. Cinque persone sono state arrestate questa mattina, e altre due risultano indagate, nell’ambito di una vasta inchiesta per frode sportiva e associazione a delinquere denominata “Penalty”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.
Le misure cautelari rappresentano il culmine di indagini che hanno acceso i riflettori su un sistema di alterazione dei risultati delle partite, focalizzato principalmente sui campionati giovanili Primavera e Primavera Under-19.
L’Arbitro al Centro della Frode
Al centro dell’inchiesta e delle misure restrittive vi è in particolare Luigi Catanoso, un arbitro calabrese. Secondo l’accusa, Catanoso sarebbe la figura chiave e il promotore dell’associazione a delinquere. Il suo ruolo non sarebbe stato solo quello di favorire l’alterazione dei match, ma di aver proprio orchestrato l’intera organizzazione.
L’obiettivo principale del sodalizio criminale era quello di trarre profitti illeciti attraverso le scommesse sportive. Alterando preventivamente l’esito delle gare, gli indagati avrebbero potuto piazzare puntate sicure, garantendosi guadagni significativi a danno della regolarità e dell’etica sportiva.
Danni alla Base dello Sport
L’operazione “Penalty” getta un’ombra inquietante sul settore giovanile del calcio, da sempre considerato il vivaio e la base etica dello sport. L’alterazione dei risultati in queste categorie non solo viola la legge, ma mina la fiducia nella competizione e danneggia la formazione sportiva e morale dei giovani atleti.
Le cinque persone arrestate e le due indagate dovranno rispondere di gravi reati, tra cui associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. Gli inquirenti stanno ora lavorando per delineare con precisione la rete di complicità e l’entità esatta dei profitti illeciti accumulati.
La Procura di Reggio Calabria ha sottolineato l’importanza dell’operazione per ripristinare la legalità e la trasparenza in un settore cruciale per il futuro del calcio. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori ramificazioni del sistema fraudolento.