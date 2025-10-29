Partite truccate e scommesse pilotate, arbitro calabrese cambiava i risultati delle gare

Scossa nel mondo del calcio giovanile italiano. Cinque persone sono state arrestate questa mattina, e altre due risultano indagate, nell’ambito di una vasta inchiesta per frode sportiva e associazione a delinquere denominata “Penalty”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Le misure cautelari rappresentano il culmine di indagini che hanno acceso i riflettori su un sistema di alterazione dei risultati delle partite, focalizzato principalmente sui campionati giovanili Primavera e Primavera Under-19.

L’Arbitro al Centro della Frode

​Al centro dell’inchiesta e delle misure restrittive vi è in particolare Luigi Catanoso, un arbitro calabrese. Secondo l’accusa, Catanoso sarebbe la figura chiave e il promotore dell’associazione a delinquere. Il suo ruolo non sarebbe stato solo quello di favorire l’alterazione dei match, ma di aver proprio orchestrato l’intera organizzazione.

​L’obiettivo principale del sodalizio criminale era quello di trarre profitti illeciti attraverso le scommesse sportive. Alterando preventivamente l’esito delle gare, gli indagati avrebbero potuto piazzare puntate sicure, garantendosi guadagni significativi a danno della regolarità e dell’etica sportiva.

Danni alla Base dello Sport

​L’operazione “Penalty” getta un’ombra inquietante sul settore giovanile del calcio, da sempre considerato il vivaio e la base etica dello sport. L’alterazione dei risultati in queste categorie non solo viola la legge, ma mina la fiducia nella competizione e danneggia la formazione sportiva e morale dei giovani atleti.

Le cinque persone arrestate e le due indagate dovranno rispondere di gravi reati, tra cui associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. Gli inquirenti stanno ora lavorando per delineare con precisione la rete di complicità e l’entità esatta dei profitti illeciti accumulati.

​La Procura di Reggio Calabria ha sottolineato l’importanza dell’operazione per ripristinare la legalità e la trasparenza in un settore cruciale per il futuro del calcio. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori ramificazioni del sistema fraudolento.