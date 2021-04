Partiti a Soverato i lavori per la regimentazione e la raccolta delle acque

“Sono partiti i lavori per la regimentazione e la raccolta delle acque all’interno del nostro Comune. Grazie ad un finanziamento da 3 MILIONI di euro sarà possibile il rifacimento dei pozzetti di raccolta e il potenziamento delle condotte, con tubi che da 60 cm di diametro verranno portati a 160 cm per convogliare una maggiore quantità di acqua piovana al di fuori della nostra Città”.

“Saranno così scongiurati gli allagamenti che da sempre affliggono il nostro territorio con disagi enormi per tutta la popolazione. Il dramma dei cittadini con i negozi allagati, le cantine sommerse di fango, le automobili praticamente da buttare.. non potevamo rimanere inermi e dal primo giorno di lavoro in Comune ci siamo adoperati per far sì che questo problema venisse risolto.. una volta per tutte!”.

“Ma le BUONE NOTIZIE non finiscono qui. In corso d’opera abbiamo ottenuto un ulteriore finanziamento da 2.5 MILIONI da utilizzare per altre problematiche legate al dissesto idrogeologico.

Complimenti al Vicesindaco Daniele Vacca per aver lavorato incessantemente a questo progetto.

Grazie ad una pianificazione di lungo periodo stiamo raggiungendo un altro dei nostri obiettivi prefissati: rendere la nostra SOVERATO SEMPRE PIÙ BELLA E SICURA !!” Lo comunica in un post su Facebook il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci.