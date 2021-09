Partiti i lavori per l’oratorio di Soverato Superiore

“Sono felice, in una giornata così significativa (la festa della nostra Santa Patrona Maria SS ADDOLORATA) per la nostra Comunità, di comunicare l’inzio dei lavori per la realizzazione dell’ Oratorio a Soverato Superiore. Un impegno preso con Don Giorgio qualche anno addietro, davanti a sua Eccellenza Vincenzo Bertolone, e MANTENUTO”.

“Lo scorso anno avevamo annunciato l’individuazione dei locali (un ex-frantoio) e dopo alcuni mesi di duro lavoro abbiamo intercettato le risorse finanziare da utilizzare e abbiamo assegnato i lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Scivoletto, su un bellissimo progetto dell’Arch. Gennaro Procopio”.

Sarà un luogo di aggregazione per i bambini, facile da raggiungere per tutte le famiglie, e potrà essere utilizzato per iniziative culturali, laboratori teatrali, per SOCIALIZZARE. Sarà una struttura moderna che, però, abbiamo voluto si integrasse con il quartiere, grazie al riutilizzo dei sugestivi materiali ad oggi presenti”.

“Desidero ringraziare la mia SQUADRA, che ci ha sempre creduto, e il Vice Sindaco Daniele Vacca per la capacità di trasformare le nostre idee (…anche le più visionarie) in OPERE CONCRETE”. Lo rende noto con un post su Facebook il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci.