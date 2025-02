Parto in ambulanza sulla SS106, mamma e bimbo stanno bene

Nella notte di ieri, un intervento di emergenza si è trasformato in un evento straordinario a Isola di Capo Rizzuto.

Una chiamata ha allertato il servizio di soccorso per una donna in travaglio, facendo attivare l’intervento immediato dell’ambulanza della PET locale.

Durante il tragitto, però, il piccolo non ha aspettato di arrivare in ospedale: poco dopo l’uscita sulla SS 106, la giovane madre ha dato alla luce un bambino in perfette condizioni di salute.

Il parto è stato gestito con grande professionalità dai soccorritori Eliana Astorino e Cesare Bruno, entrambi di Isola di Capo Rizzuto, che hanno assicurato alla madre e al neonato tutte le cure necessarie.

L’episodio ha suscitato grande emozione e gioia tra gli operatori e la comunità locale, rendendo questa esperienza un momento indimenticabile per tutti i coinvolti. (ICR TV Web)