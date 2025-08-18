Partorisce sulla spiaggia in Calabria, poi lascia la neonata in ospedale

Una vicenda toccante e complessa quella che ha interessato la costa ionica calabrese: una donna di 30 anni, in vacanza a Caulonia, ha partorito sulla spiaggia e, in seguito, ha lasciato la sua neonata all’ospedale di Locri.
Il parto inaspettato e la decisione della madre
La donna, originaria del Piemonte, si trovava in vacanza quando ha avvertito i dolori del parto. L’evento, avvenuto in circostanze insolite sulla sabbia di Caulonia, ha portato alla nascita di una bambina. Successivamente, la neomamma si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Locri, dove ha ricevuto le cure necessarie, ma ha anche preso una decisione difficile e sofferta: ha manifestato la sua volontà di non riconoscere la bambina e di non prendersene cura.
La tutela dei servizi sociali
In seguito alla scelta della madre, la neonata è stata immediatamente presa in carico dalle autorità competenti. La piccola è ora sotto la tutela dei servizi sociali, che si occuperanno di garantire il suo benessere e la sua sicurezza.
L’obiettivo primario, in questi casi, è proteggere il neonato e assicurargli un futuro sereno. La bambina sarà quindi affidata a una casa famiglia o a una figura genitoriale di riferimento, che le garantirà affetto e cure in attesa di una soluzione stabile e definitiva.
Un gesto di disperazione?
La vicenda ha sollevato interrogativi e riflessioni sulle circostanze che possono spingere una donna a compiere un gesto così estremo. Lasciare un neonato è sempre una scelta dettata da profonde difficoltà personali, economiche o psicologiche. Spesso, non si tratta di un atto di crudeltà, ma di un grido d’aiuto di fronte a una situazione che appare insormontabile.
La legge italiana prevede la possibilità per la madre di partorire in anonimato, per garantire la sua privacy e tutelare la vita del neonato. In questo caso, purtroppo, la madre si è presentata in ospedale, ma ha comunque optato per l’affidamento della neonata.
Le indagini sulle ragioni del gesto sono in corso, ma l’attenzione resta focalizzata sulla tutela della bambina, ora al sicuro e accudita in attesa di un futuro migliore.