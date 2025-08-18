Partorisce sulla spiaggia in Calabria, poi lascia la neonata in ospedale

Una vicenda toccante e complessa quella che ha interessato la costa ionica calabrese: una donna di 30 anni, in vacanza a Caulonia, ha partorito sulla spiaggia e, in seguito, ha lasciato la sua neonata all’ospedale di Locri.

​Il parto inaspettato e la decisione della madre

​La donna, originaria del Piemonte, si trovava in vacanza quando ha avvertito i dolori del parto. L’evento, avvenuto in circostanze insolite sulla sabbia di Caulonia, ha portato alla nascita di una bambina. Successivamente, la neomamma si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Locri, dove ha ricevuto le cure necessarie, ma ha anche preso una decisione difficile e sofferta: ha manifestato la sua volontà di non riconoscere la bambina e di non prendersene cura.

​

La tutela dei servizi sociali

​In seguito alla scelta della madre, la neonata è stata immediatamente presa in carico dalle autorità competenti. La piccola è ora sotto la tutela dei servizi sociali, che si occuperanno di garantire il suo benessere e la sua sicurezza.

L’obiettivo primario, in questi casi, è proteggere il neonato e assicurargli un futuro sereno. La bambina sarà quindi affidata a una casa famiglia o a una figura genitoriale di riferimento, che le garantirà affetto e cure in attesa di una soluzione stabile e definitiva.

​Un gesto di disperazione?

​La vicenda ha sollevato interrogativi e riflessioni sulle circostanze che possono spingere una donna a compiere un gesto così estremo. Lasciare un neonato è sempre una scelta dettata da profonde difficoltà personali, economiche o psicologiche. Spesso, non si tratta di un atto di crudeltà, ma di un grido d’aiuto di fronte a una situazione che appare insormontabile.

La legge italiana prevede la possibilità per la madre di partorire in anonimato, per garantire la sua privacy e tutelare la vita del neonato. In questo caso, purtroppo, la madre si è presentata in ospedale, ma ha comunque optato per l’affidamento della neonata.

​

Le indagini sulle ragioni del gesto sono in corso, ma l’attenzione resta focalizzata sulla tutela della bambina, ora al sicuro e accudita in attesa di un futuro migliore.