Pasquale Anastasi, innocente fino a sentenza definitiva

Pasquale Anastasi (PA) è innocente fino a sentenza definitiva, come tutti i cittadini italiani. Intanto è agli arresti domiciliari, pur innocente fino a sentenza definitiva. Pur innocente fino a sentenza definitiva, viene accusato di una sfilza di reati, anzi di un ampio e ramificato sistema di potere e illegalità. Di queste accuse, egli è innocente fino a sentenza definitiva. Aspettiamo dunque la sentenza definitiva.

Intanto leggiamo che PA, innocente fino a sentenza definitiva, era amico di Questo e di quell’Altro, e dirigeva il turismo regionale. Mentre ripeto che è innocente fino a sentenza definitiva, mi chiedo come abbia diretto il turismo, visto che il turismo, che in Calabria sarebbe l’unica risorsa seria, è in tristi condizioni, e una risorsa sfruttata al 20% delle sue possibilità. Immagino, così, di fantasia, che PA, innocente fino a sentenza definitiva, scegliesse le nomine con il criterio ovvio di chi gestisce malamente il potere: cioè nominando i peggiori, perché quelli buoni prima o poi danno fastidio. Lo stesso, immagino, per interventi vari pro Quello e pro Questo e non a quell’Altro. Immagino, però PA è innocente fino a sentenza definitiva.

Per dire che è stato un cattivo dirigente, non c’è bisogno di sentenza definitiva, basta guardare come il turismo calabrese vada male. Vedi, per esempio, i Bronzi.

PA, innocente fino a sentenza definitiva, è anche presidente della Fondazione Natuzza, e, stando a notizie che circolano, avrebbe usato a fini elettorali anche la religione. Alle ore 08 di stamani 30 gennaio, non ho sentito dire che si sia dimesso o sospeso, o che qualcuno ne abbia chiesto la sospensione o le dimissioni. Ah, dimenticavo, PA è innocente fino a sentenza definitiva.

In Calabria, del resto, non si usano le dimissioni: vedi sindaco di Reggio, vedi presidente del GAL Locrideo, vedi anche PA, innocente fino a sentenza definitiva.

Ulderico Nisticò