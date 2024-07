﻿Pasqualino Scaramuzzino nuovo Presidente dell’Harmonic Innovation Group

Il gruppo Entopan comunica la nomina di Pasqualino Scaramuzzino come Presidente del gruppo Harmonic Innovation di cui si sta parlando negli ultimi tempi soprattutto per i finanziamenti e gli investimenti sul territorio ottenuti da importanti gruppi bancari come Azimut o Intesa San Paolo.

L’ecosistema Entopan è complesso e, per certi versi, paradigmatico per tutti gli attori dell’innovazione in Italia. Colpisce una frase del Presidente Pasqualino Scaramuzzino rilasciata in occasione dell’evento South Innovation: “Sta succedendo qui e ora”.

Questa frase racchiude lo stupore, l’entusiasmo e la gioia di chi per tanto tempo ha cercato di inseguire un sogno di cambiamento in un territorio che non ha mai offerto grandi prospettive di sviluppo.

Si tratta di Francesco Cicione, founder di Entopan che sta riuscendo in quest’impresa ardua di cui narrano autorevoli testate, cito ad esempio IlSole24Ore o il Corriere.

A tal proposito, dichiara il gruppo: “Un riconoscimento speciale è stato tributato a Francesco Cicione, che, a seguito di espressa previsione statutaria, continuerà a operare come Presidente Fondatore a vita del Gruppo, custodendo i valori e la visione fondativa del nostro progetto, ispirata dalla dottrina sociale della Chiesa e dal possibilismo colorniano-hirschmaniano-meldolesiano nella prospettiva dell’innovazione armonica”.

E così si aggiunge un altro tassello alla storia di Entopan, eccellenza calabrese.

Paolo Marraffa