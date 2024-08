Pasqualino Scaramuzzino presenta Pitagora, l’Harmonic Innovation Hub a Tiriolo

Ieri sera, a Tiriolo, una piazza gremita e attenta ha accolto la presentazione alla cittadinanza dell’Harmonic Innovation Hub “Pitagora”, il primo del nostro ecosistema, che sorgerà proprio in questo territorio.

Evento moderato da Domenico Gareri che, con Entopan, aveva già collaborato per lo speciale su Rai 1 “Giubileo 2025 nella memoria di San Giovanni Paolo II”.

Pasqualino Scaramuzzino, il Presidente di Harmonic Innovation Group ha illustrato la visione e gli obiettivi del progetto, inquadrandolo nel contesto geostrategico del Mediterraneo e all’interno della più ampia cornice dell’Harmonic Innovation Ecosystem.

Particolare attenzione è stata dedicata alle importanti opportunità di crescita economica, sociale e culturale che l’Harmonic Innovation Hub garantirà per Tiriolo, la Calabria e tutto il Sud Italia, favorendo la collaborazione tra imprese, professionisti e giovani all’interno di un “borgo dell’innovazione” dove tecnologia e cultura si intrecciano per generare sviluppo sostenibile e armonico.

Nello specifico, per quanto riguarda Tiriolo, il sindaco ha evidenziato il forte sostegno della comunità locale per questa iniziativa, riconoscendo il suo straordinario potenziale per il futuro del territorio. Infine, Francesco Cicione, la mente che ha ideato tutto questo, ha condiviso un messaggio di forte ispirazione e di rinnovato impegno nel costruire un ecosistema capace di connettere il Sud Italia ai principali luoghi dell’innovazione globali e alle grandi sfide contemporanee, promuovendo uno sviluppo etico e sostenibile.

Paolo Marraffa