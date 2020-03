Passeggiate primaverili: emergenza scarpe?

Per quanto il tempo atmosferico paia suggerire il contrario, è indubbio che la primavera sia alle porte, e con essa tutte le attività che possiamo svolgere all’aria aperta: niente di meglio, per esempio, che poter riprendere a concederci una rilassante passeggiata nei giardini e parchi delle nostre città, oppure una scampagnata fuori porta per un picnic, una escursione sui sentieri panoramici delle montagne in fiore, oppure una rigenerante scarpinata in riva alle nostre spiagge più belle. Certo, per fare tutto questo è necessario avere un paio di scarpe adatte, magari che sappiano coniugare il comfort alla moda del momento. E se le vetrine cui diamo un’occhiata durante le nostre ricognizioni in centro potrebbero non soddisfarci, ecco che quelle dei showroom online, come ad esempio Stileo, potrebbero rappresentare la soluzione giusta. Nelle prossime righe, faremo, nello specifico, un focus dettagliato sui prodotti di due marche particolari, Sun68 e P448.

SUN68, IL CLASSICO CONTEMPORANEO

Se parliamo di eleganza e comfort per quanto concerne le scarpe comode, non possiamo non parlare di Sun68. Certo, bene sarebbe affidarsi alla collezione invernale. Questo perché, durante le nostre passeggiate primaverili, potremmo sempre avere la ventura di essere sorpresi da un violento acquazzone, e non possiamo certo farci trovare sguarniti. E così, andiamo alla scoperta della meravigliosa collezione Autunno-Inverno 2020: colori pastello che ben si adattano alle linee classiche di questo marchio, senza però dimenticare, se volete osare un po’ di più, tinte come il rosso vivo oppure, se vi si confà uno stile più classico, il grigio o il sempiterno nero. Ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche: se volete coniugare il comfort all’eleganza, Sun68 è il marchio che fa per voi.

P448, PER CHI HA VOGLIA DI OSARE

Una collezione decisamente votata all’originalità, quella invernale di P448. Il marchio contraddistinto dalla “X” e dalla croce ha deciso di rendere indimenticabile coloro i quali decideranno di affidarsi alla sua qualità per le proprie passeggiate. Dal pitonato al metallizzato, dal maculato alle comode scarpe con strappi in velcro, questo brand ben si adatta a chi ha voglia di esprimere la sua personalità unica e dagli angoli ben poco smussati. Affidarsi alla qualità dei materiali con cui sono confezionate queste scarpe significa consegnarsi allo stile, non solo per questa stagione ma anche per molte di quelle a venire: un’occhiata alla loro pagina sul catalogo di Stileo.it ve ne darà conferma.

LO SHOPPING ONLINE: LA COMODITA’ PRIMA DI TUTTO

Se nessuno di noi ha voglia, dopo otto ore di lavoro, di infilarsi in auto in mezzo al traffico dell’ora di punta, per dirigersi verso il centro commerciale più vicino, dove ad attenderci ci possono essere commessi stressati e camerini dagli specchi in grado di abbattere l’autostima persino di Kate Moss, ecco che lo shopping online, con le sue promozioni e i suoi golosi sconti, è lì per venirci incontro. Comodamente spaparanzati sul divano di casa nostra, potremo sfogliare le tante pagine dei cataloghi dei siti meglio referenziati, così da poter scegliere in tutta tranquillità i prodotti che fanno al caso nostro.