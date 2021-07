Conoscere il territorio, apprezzarne le bellezze, trasferirne all’esterno la valenza storico e artistica. Con questo proposito l’Amministrazione Comunale, su input del consigliere comunale con delega al Turismo Delia Ielapi, ha promosso una serie di passeggiate turistiche alla scoperta della Girifalco antica.

L’iniziativa si svolge, in collaborazione con Pro Loco, Archeoclub, Bella Epoque e associazione Le Pacchiane alle ore 18.30 del 12 e 26 luglio, 9 e 26 agosto e 6 settembre. Il tour è riservato ai bambini e ai ragazzi ma, anche, agli adulti di Girifalco e non. Per aderire sarà sufficiente chiamare o mandare un messaggio al n. 333-8679424.

Con ritrovo alla chiesetta dell’Annunziata la passeggiata proseguirà secondo la traiettoria tracciata tra corso migliaccio, piazza Umberto I, chiesa Matrice, chiesa Santa Maria delle Nevi, via Marconi, piazzetta Maiuri, Chiesa dell’Addolorata, fontana Cannalletta, piazza Vittorio Emanuele II, corso Roma e Borg@rte.

Nel corso della passeggiata è prevista la merenda per i più piccoli preparata da “La Bella Epoque” e l’illustrazione delle bellezze del nostro paese da parte dei volontari esperti in materia di Pro Loco e Archeoclub. Il viaggio nella tradizione e nella storia del nostro territorio passerà, anche, attraverso i costumi delle Pacchiane.