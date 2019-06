Pasta Stingi scende in campo con la Linea CompraSud

Michele Stingi “Un progetto alimentare sostenibile,sfida tra concorrenti”

Pasta Stingi apre le porte alla nuova linea dei prodotti a marchio Comprasud,un nuovo progetto creato dalla Stingi Group Gruppo Imprenditoriale,Pasta Stingi e il progetto CompraSud con sede a Napoli.

Si tratta – spiega Michele Stingi – di uno step del nostro progetto, che ha come obiettivo di portare nel mondo un’alimentazione genuina,sana e di qualità’ proveniente da materie prime esclusivamente del Sud Italia,priva di conservanti e modifiche del processo produttivo. Ad oggi oltre 40 prodotti creati a marchio CompraSud, dalla pasta alla passata di pomodoro,dai prodotti dolciari (Merende) ai biscotti da latte a fare la parte sugli scaffali di diversi supermercati aderenti al progetto.

Una nuova sfida tra concorrenti,un inizio e un cambiamento nell’ambito alimentare che vede al primo posto il Sud e le piccole e medie imprese fornitrici delle materie prime utilizzate nella lavorazione del progetto linea CompraSud, il cui presidente Maurizio Dente si ritiene soddisfatto dal lavoro e delle idee messe in campo alla Stingi Group, come azienda esempio per la nostra Italia, e per il nostro meridione