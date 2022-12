I Nas di Catanzaro hanno denunciato il gestore di una pasticceria di Lamezia Terme per avere posto in vendita panettoni acquistati da altro produttore, rietichettati come di propria produzione. Sequestrati 110 panettoni, per un valore commerciale di 3.000 euro.

Valutata comunque l’idoneità al consumo, i prodotti sono stati devoluti in beneficienza ai reparti pediatrici di due ospedali e ad un’associazione di volontariato per la distribuzione agli indigenti.