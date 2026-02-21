Paura a Catanzaro per una sfiammata da fuga di gas in casa, ustionato il proprietario

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale e distaccamento di Sellia Marina, con il supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico e di un’autoscala, sono intervenute in Viale Isonzo n. 222 per un incendio di un’abitazione situata al quinto piano di uno stabile.

Il rogo ha interessato il locale cucina, a seguito di una sfiammata riconducibile a una fuga di gas. All’interno dell’appartamento si trovavano il proprietario dell’abitazione, la moglie e la figlia; solo il proprietario ha riportato ustioni.

I tre occupanti, messisi in sicurezza sul balcone dell’abitazione, sono stati raggiunti dai vigili del fuoco, accompagnati in zona sicura ed affidati alle cure del personale sanitario del SUEM 118.

L’intervento ha visto operare accanto ai vigili del fuoco le pattuglie della Polizia di Stato a cui si sono aggiunte anche quelle dei Carabinieri. Non si registrano danni alla struttura.

