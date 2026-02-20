Paura nel centro storico di Catanzaro: cedono solai e pareti, edificio a rischio crollo

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale – è impegnata nel centro storico della città, in Via Carlo V, per una verifica di stabilità di un edificio vetusto di tre piani fuori terra.

A seguito delle avverse condizioni meteorologiche e del prolungato stato di abbandono dell’immobile, si è verificato il crollo di porzioni di pareti e solai nella parte interna della struttura, determinando una situazione di instabilità delle murature perimetrali, che presentano un evidente rigonfiamento verso l’esterno.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, coordinato dal funzionario Ispettore Antincendi Massimo Conforti, è stato finalizzato a una prima verifica visiva dello stato dei luoghi.

A titolo precauzionale, il tratto di strada interessato è stato temporaneamente interdetto al transito, in attesa di ulteriori accertamenti tecnico-strumentali da parte degli enti competenti.