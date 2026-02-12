Paura nella notte a Soverato: raffiche furiose scoperchiano un palazzo

Una notte di paura quella appena trascorsa nella “Perla dello Ionio”. Una violenta tempesta di vento si è abbattuta sulla città, causando danni e momenti di vero terrore per i residenti del centro urbano.

Il bilancio più grave si registra nell’area compresa tra via Galvaligi e l’incrocio con via Trento e Trieste, dove la furia degli elementi ha letteralmente sradicato la copertura di un edificio.

​Intorno alle ore notturne, quando l’intensità del vento ha raggiunto il suo picco, la struttura del tetto di uno stabile situato in via Galvaligi non ha retto.

Grandi porzioni di coibentato e detriti sono precipitati al suolo, finendo sulla sede stradale e rischiando di colpire le abitazioni circostanti e le auto in sosta.

​Fortunatamente, nonostante la gravità del crollo e il materiale pesante finito in strada, non si registrano feriti.(Foto di M. P. F.)