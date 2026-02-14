Paura sulla SS280: BMW X3 va a fuoco vicino all’aeroporto, conducente in salvo

Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta questa mattina sullo svincolo della SS280 in direzione Aeroporto per incendio autovettura.

Il veicolo coinvolto, una BMW X3, mentre era in transito, per cause accidentali si incendiava. A bordo vi era la sola conducente che, accortasi tempestivamente dell’anomalia, riusciva ad accostare il mezzo e ad abbandonarlo prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla completa estinzione dell’incendio e alla successiva messa in sicurezza del sito e del veicolo.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza e personale ANAS per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Si sono registrati disagi alla viabilità. Non si segnalano danni a persone.