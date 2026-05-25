Paura sulla SS280, tir frigorifero va a fuoco: colonna di fumo e carreggiata chiusa, soccorso il conducente

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sono impegnate dalle ore 18.00 circa sulla SS280, in direzione Lamezia Terme–Catanzaro, a seguito di un incendio che ha interessato un autoarticolato dotato di cella frigorifera.

Sul posto è intervenuta le squadre della sede centrale è distaccamento di Lamezia Terme con il supporto di tre autobotti per il rifornimento idrico. Il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme.

A causa dell’evento, la SS280 è stata inizialmente chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia al fine di consentire le operazioni di spegnimento in condizioni di sicurezza. Alle ore 19.10 circa è stata ripristinata la circolazione sulla carreggiata in direzione Catanzaro–Lamezia Terme.

Permane temporaneamente chiusa la corsia interessata dal sinistro sino al completo spegnimento degli ultimi focolai ed al ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Sul posto presenti la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza, personale tecnico ANAS e sanitari del Suem 118.

Uno dei conducenti del mezzo, presumibilmente a causa dello stato di agitazione conseguente all’evento, accusava un lieve malore. Lo stesso veniva prontamente assistito dal personale sanitario presente sul posto; le sue condizioni non destano preoccupazione.