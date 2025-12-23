Paura sulla Statale 106: scontro tra auto e moto in pieno centro abitato

Ancora una serata di tensione lungo la Strada Statale 106 “Jonica”. Nelle ultime ore, nel centro abitato di Mirto-Crosia, si è verificato l’ennesimo incidente stradale che ha visto coinvolte una motocicletta e un’autovettura.
A dare la notizia è l’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, da anni in prima linea per monitorare la sicurezza di quella che è tristemente nota come la “strada della morte”.
La dinamica e i soccorsi
Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto all’interno del perimetro urbano del comune cosentino. Nonostante la violenza dello scontro e la consueta preoccupazione che accompagna i sinistri che coinvolgono mezzi a due ruote, il bilancio è fortunatamente rassicurante: non si registrano vittime né feriti gravi.
Per i conducenti e i passanti che hanno assistito alla scena resta soprattutto il grande spavento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire l’emergenza.
Traffico in tilt e appelli alla prudenza
L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Si segnalano forti rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.
L’associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, nel comunicare l’accaduto, ha rinnovato l’appello a tutti gli automobilisti e motociclisti: “Si raccomanda la massima prudenza e il rispetto dei limiti di velocità, specialmente nei tratti che attraversano i centri abitati, dove il rischio di collisione è costantemente elevato.”
L’ennesimo episodio riaccende i riflettori sulla necessità di interventi strutturali e di una maggiore attenzione alla guida su un’arteria stradale che continua a rappresentare una criticità cronica per il territorio calabrese.