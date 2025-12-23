Paura sulla Statale 106: scontro tra auto e moto in pieno centro abitato

Ancora una serata di tensione lungo la Strada Statale 106 “Jonica”. Nelle ultime ore, nel centro abitato di Mirto-Crosia, si è verificato l’ennesimo incidente stradale che ha visto coinvolte una motocicletta e un’autovettura.

​A dare la notizia è l’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, da anni in prima linea per monitorare la sicurezza di quella che è tristemente nota come la “strada della morte”.

​La dinamica e i soccorsi

​Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto all’interno del perimetro urbano del comune cosentino. Nonostante la violenza dello scontro e la consueta preoccupazione che accompagna i sinistri che coinvolgono mezzi a due ruote, il bilancio è fortunatamente rassicurante: non si registrano vittime né feriti gravi.

​Per i conducenti e i passanti che hanno assistito alla scena resta soprattutto il grande spavento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire l’emergenza.

​Traffico in tilt e appelli alla prudenza

​L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Si segnalano forti rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.

​L’associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, nel comunicare l’accaduto, ha rinnovato l’appello a tutti gli automobilisti e motociclisti: “Si raccomanda la massima prudenza e il rispetto dei limiti di velocità, specialmente nei tratti che attraversano i centri abitati, dove il rischio di collisione è costantemente elevato.”

​L’ennesimo episodio riaccende i riflettori sulla necessità di interventi strutturali e di una maggiore attenzione alla guida su un’arteria stradale che continua a rappresentare una criticità cronica per il territorio calabrese.