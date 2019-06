Pauroso incidente sulla Statale 106 a Caminia di Stalettì, tre feriti

Incidente stradale verificatosi alle ore 19.15 circa sulla Ss 106 in prossimità dello svincolo loc. Caminia Pietragrande nel comune di Stalettì. Tre le vetture coinvolte, una lancia Y che a seguito dell’impatto si ribaltava sulla sede stradale, una Ford Mondeo ed una Ford Vignale.

Tre i feriti, fortunatamente lievi, attualmente in cura dal personale sanitario del Suem 118 sul posto la Polizia stradale per gli accertamenti circa la dinamica del sinistro.

Forti disagi per la viabilità. Nel tratto interessato si procede su unica corsia a senso alternato. L’intervento dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato è valso alla messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale e del ripristino normali condizioni di sicurezza della carreggiata.