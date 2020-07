Pauroso incidente sulla Statale 106, auto “vola” e sbatte contro un muro

Intorno alla mezzanotte di ieri un’auto si è schiantata con un muro all’altezza di Lazzaro, sulla SS 106 in provincia di Reggio Calabria. Il conducente di un’Alfa Romeo 147 nera avrebbe attraversato la rotatoria dello svincolo di Motta San Giovanni senza girare, andando così a sbattere contro il muro.

Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli o persone. Gli accertamenti per conoscere le dinamiche e le cause dell’incidente sono ancora in corso.

L’auto è stata completamente distrutta dall’impatto e il conducente gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorsi del 118 che hanno immediatamente provveduto a controllare lo stato di salute del conducente, che era cosciente all’arrivo dei paramedici. Giunti sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia.