Pauroso incidente sulla Trasversale delle Serre, donna ferita trasportata in ospedale

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Chiaravalle Centrale è intervenuta questa mattina sulla SS Trasversale delle Serre per incidente stradale.

Due i mezzi coinvolti una Fiat Punto ed un autocarro. Ferita la conducente della vettura che, estratta dalle lamiere dell’abitacolo, veniva affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e dei mezzi.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.