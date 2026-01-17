Pauroso scontro sulla Statale 18: tre auto coinvolte e due feriti incastrati tra le lamiere

Una serata di paura e soccorsi frenetici quella vissuta ieri sulla Strada Statale 18, teatro di un grave incidente stradale avvenuto al chilometro 353, nel tratto costiero che congiunge i comuni di Nocera Terinese (CZ) e Campora San Giovanni (CS).

​La dinamica del sinistro

​Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, l’impatto ha coinvolto tre vetture di grossa cilindrata: una BMW X3, una Nissan Qashqai e un’Alfa Romeo Stelvio. La violenza dell’urto ha lasciato i mezzi pesantemente danneggiati lungo la carreggiata, bloccando immediatamente il flusso veicolare.

​L’intervento dei soccorsi

​L’allarme è scattato nella tarda serata, portando sul posto con estrema urgenza la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lamezia Terme. La situazione è apparsa subito critica: due persone sono rimaste incastrate all’interno degli abitacoli deformati.

​I pompieri hanno dovuto lavorare con cesoie e divaricatori per estrarre i feriti e affidarli tempestivamente ai sanitari del SUEM 118. Dopo le prime cure prestate sul posto, i coinvolti sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

​Traffico e rilievi

​Oltre ai soccorsi medici, è stato necessario un lungo intervento per la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli, molti dei quali presentavano perdite di liquidi infiammabili. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.

​Notevoli i disagi alla circolazione: la Statale 18 è rimasta chiusa al traffico in direzione nord per diverse ore, permettendo il completamento delle operazioni di soccorso e la rimozione dei detriti dalla sede stradale.