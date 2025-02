Pavia e Catanzaro 1525 e 1528

Nel 1525, le truppe di Carlo V d’Asburgo sconfissero quelle di Francesco I di Francia. La battaglia decise per secoli la storia d’Italia, Italia che stette a guardare; e tanto più la città di Pavia. Nel 2025 però la città di Pavia ricorderà l’avvenimento, immagino con un programma adeguato, e magari invitando i discendenti dei protagonisti, con grande incremento turistico.

Francesco I, fatto prigioniero e giurata la pace, scrisse “tutto è perduto fuor che l’onore”; subito dopo perse anche l’onore, riprendendo la guerra e, per quanto ci riguarda, inviando contro Napoli un tale Odet de Foix de Lautrec (Lotrecco per gli Italiani), il quale a sua volta spedì contro la Sicilia il conte Orsini di Capaccio. Il viceré Mendoza stava evacuando la Calabria, quando la città di Catanzaro gli impose di affrontare il nemico; subì un assedio, e ne uscì gloriosamente vittoriosa.

C’è una bella differenza, dunque, in quegli stessi anni e quelle contingenze, tra Pavia e Catanzaro, a tutto vantaggio di Catanzaro.

Ma ce n’è un’altra, di differenze, che a Pavia si preparano a commemorare l’avvenimento, mentre a Catanzaro se ne strafregrano. Nel 2028 forse terranno un convegno di secchioni e topi di biblioteca, con più relatori che pubblico! E sarà grasso che cola.

Eppure io, nel mio piccolo, lo sto ripetendo qui su Soveratoweb e in diverse altre sedi. A oggi, mancando due anni e spiccioli, non ho sentito nulla, tranne, ricorderete, il romanzo di don Michele Fontana; ma i dotti catacensi eccetera dormono il sonno di Aligi.

Io farei… io non farei un bel nulla, se non mi mandano una bella pec con lettera protocollata. Per ora vi comunico che c’è un motivo, se la Calabria è sempre l’ultima d’Europa.

Ulderico Nisticò