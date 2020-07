PDFelement | un software di PDF gratuito

Gestire i PDF può essere complicato, giusto? In questo articolo parliamo di PDFelement, un software per la gestione, modifica e conversione dei PDF pratico e facile da usare. Dalla scansione

OCR alla creazione di moduli PDF gratuiti scopriamo insieme come funziona.

Cos’è PDFelement?

PDFelement è il software più facile da usare per creare, modificare, firmare e convertire documenti PDF su Windows e Mac. Questa alternativa di punta ad Adobe® Acrobat® offre funzionalità PDF di livello enterprise e licenze perpetue ad una frazione del prezzo.

Venduto globalmente in 9 lingue diverse, PDFelement è la soluzione PDF all-in-one per utenti di tutti i tipi e l’unica soluzione PDF completa accanto ad Adobe® Acrobat® disponibile su Windows, Mac, iOS e Android.

PDFelement è sicuro da usare?

Sì, assolutamente. Non vi è alcun rischio di perdita di dati durante l’utilizzo dell’app.

PDFelement monitora l’accesso ai PDF applicando password di protezione o permessi per limitare stampa, copia o modifica.

Ad esempio, se si modificano alcune informazioni in un PDF chiamato Presentazione.pdf, il documento modificato verrà salvato come Presentazione_editata.pdf.

Recensione di PDFelement: come funziona?

Dal momento che PDFelement si occupa di apportare modifiche ai documenti PDF, elenchiamo tutte le sue caratteristiche inserendole nelle 4 sezioni seguenti.

Modificare e contrassegnare i documenti PDF

I documenti PDF diventano più utili quando si può anche editarli. PDFelement rende la modifica di un PDF semplice e intuitiva rispetto ad altri software simili. E i suoi ottimi strumenti di markup rendono le collaborazioni tra più persone parecchio facili.

Scansione e OCR dei documenti cartacei

PDFelement è in grado di creare file PDF dai vostri documenti cartacei. Con la funzione OCR della versione Pro, l’app è in grado di trasformare l’immagine del vostro documento in un testo reale che può essere cercato e copiato. L’app è anche in grado di convertire altri tipi di documenti in PDF.

3. Convertire i PDF in tipi di documenti modificabili

Ci sono vari modi per convertire un documento di testo in Word o un file Excel in un PDF. Fare il processo inverso, invece, non è proprio così facile. La capacità di PDFelement di convertire i PDF in documenti normali ed editabili è sicuramente una delle sue caratteristiche più interessanti.

4.Creare moduli PDF gratuiti

La creazione di moduli PDF può essere difficile, piena di tecnicismi e impegnativa e dispendiosa in termini di tempo. PDFelement rende tutto più facile e meno complicato convertendo moduli cartacei e altri file dal computer al posto vostro.

PDFelement è gratis?

PDFelement ha una versione di prova gratuita è disponibile. È abbastanza completa e ha solo tre limitazioni principali (vedi sotto). Ci sono due versioni dell’applicazione disponibili per l’acquisto: PDFelement Standard (69 €) e PDFelement Pro (89 €).

Nella versione free viene aggiunta una filigrana quando si modifica e si salva un file PDF. Quando si converte in un altro formato, la versione di prova convertirà solo le prime due pagine.

L’OCR non è incluso, ma è disponibile come componente aggiuntivo a pagamento.

Rispetto alla versione Standard, la versione Pro include diverse caratteristiche aggiuntive, tra cui la tecnologia OCR, la possibilità di elaborare filigrane in batch, un ottimizzatore PDF, la redazione, la creazione di moduli avanzati e le capacità di riempimento.