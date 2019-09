Pe’ Peppi e Peppi mi tegnu a Peppi miu…

Si racconta di una donna, sposata con Peppe, che veniva corteggiata da un tizio chiamato pure lui Peppe, ma del tutto privo di ogni speciale attrattiva e tale da far preferire Peppe Due a Peppe Uno, e viceversa. La signora concluse come leggete nel titolo, che non valeva la pena di cambiare Peppe Uno con Peppe Due, i quali entrambi valevano molto poco.

La Calabria, donna di costumi non certo casti, ha finora cambiato i seguenti illustri signori: A. Guarasci, A. Ferrara, P. Perugini, A. Ferrara di nuovo, B. Dominijanni, F. Principe, R. Olivo, G., Rhodio, D. Veraldi, L. Meduri, A. Loiero, M. Oliverio di centrosinistra, e G. Nisticò, B. Caligiuri, G. Chiaravalloti, G. Scopelliti e Stasi di centro(destra); e annessi e connessi e parenti e vicini di casa.

Costoro si sono rivelati uno peggio dell’altro e l’altro peggio dell’uno: politicamente parlando, s’intende; e per tutto il resto, santi subito, e senza manco aspettare il Dies Natalis.

Oggi la Calabria sta andando alla ricerca di un Peppe diverso da Peppe. Lo cerca il centro(destra); lo cerca il centrosinistra; lo cerca la neoammucchiata 5 stelle e PD. Non sappiamo che fa la Vono renziana, ammesso che la settimana prossima non cambi – certo per nobili motivi! – partito.

Il PD romano, fregandosene rotondamente del PD calabrese, ha informato il mondo che non va più bene Oliverio, e ci vuole uno “civico”. Il PD ufficiale calabro ha perso Magorno, che in quanto persona non è una grande perdita, però è un parlamentare; mentre leggiamo che Falcomatà e Viscomi sono contro Oliverio: precisato che, se Falcomatà ha preso dei voti a Reggio come sindaco, Viscomi è deputato per grazia ricevuta, e di suo conta il suo voto: octroyé.

Oliverio ha radunato un mare di sostenitori. Non entro in merito, e non me ne importa nulla: però sappiamo che gli antioliverio del PD contano quasi nulla, mentre gli oliveriani sono parecchi. Simpatica situazione, vero?

Lo stesso dalle parti del centro(destra), dove ci sono candidati politici, e invece pare che la Lega cerchi candidati civici.

Io, che ho buona memoria, mi ricordo quante volte ci hanno annunziato, negli anni scorsi, l’arrivo della società civile: Peppino Chiaravalloti, giudice; Aldo Corasaniti, giudice; Saverio Di Bella, professore; Lombardi Satriani, antropologo; Pino Nisticò, farmacologo; Vito Teti, antropologo… e aggiungiamoci anche Viscomi, docente. I risultati sono stati pessimi sotto l’aspetto politico e amministrativo: per tutto il resto, santi non solo subito ma anche prima.

Riassunto: non ci serve fumo negli occhi di promesse fantasmagoriche e di miracolosi personaggi finora nascosti sotto il cavolo! Alla Calabria servirebbero tre categorie:

1. Politici seri e severi;

2. Funzionari severi e seri;

3. Persone di cultura lontane da piagnistei, antimafia segue cena e discorsetti politicamente corretti.

In mancanza di tali figure, io il giorno delle elezioni regionali me ne starò in campagna. PS: Se io fossi (Dio liberi!) di centrosinistra, invece di uno qualsiasi sedicente saggio e colto trovato in mezzo alla strada, mi terrei Oliverio, che almeno piglia voti. Pe’ Peppi e Peppi…

Ulderico Nisticò