Pedopornografia online: sequestrati oltre 800 video, scattano i domiciliari

Un soggetto è stato arrestato e posto ai domiciliari, in esecuzione di un provvedimento restrittivo, dalla Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Cosenza della Polizia, per la detenzione di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico.

In particolare, nel corso di perquisizione personale, locale e informatica disposte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, sono stati individuati e sequestrati oltre 800 video raffiguranti minori dei 18 anni coinvolti in atti sessuali espliciti.

L’indagine, avviata nei mesi scorsi, sotto la direzione della Procura di Catanzaro e con il coordinamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (Cncpo), ha preso il via da una segnalazione scaturita dal monitoraggio delle principali piattaforme di messaggistica istantanea.

Alla luce degli elementi acquisiti durante la perquisizione, il soggetto, residente nell’hinterland del comune di Corigliano-Rossano, è stato arrestato in flagranza di reato, convalidato in prima istanza dal Gip di Castrovillari.

Successivamente, il Gip di Catanzaro, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto la misura degli arresti domiciliari, imponendo contestualmente il divieto di utilizzare strumenti di comunicazione, compresi quelli informatici.