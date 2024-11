Pedro’s, con la sua pizza conquista un nuovo importante riconoscimento: sarà inserito nella guida “Chef di Pizza Stellato”

Un altro importante traguardo per il pizzaiolo che ha conquistato il palato di migliaia di persone

Pietro Giovanni Tangari, in arte Pedro’s, ricercato istruttore della Scuola Nazionale di Pizza, formatore di diverse generazioni di nuovi pizzaioli, è collezionista indiscusso di premi e riconoscimenti a livello regionale, nazionale ed internazionale. La sua pizza è talmente buona che c’è chi macina chilometri per degustarla. Il segreto delle succulente creazioni di farina, acqua, lievito, olio e sale sono le 96 ore di lievitazione dell’impasto e gli ingredienti di primissima qualità.

Il vero ed infallibile giudice della pizza di Pedro’s era e resta il cliente che ormai lo annovera a pieno titolo nell’elenco delle eccellenze enogastronomiche territoriali e calabresi.

Socio iscritto all’Associazione Calabria Excellent ETS, associazione no profit che promuove la Calabria, le sue bellezze e la sua gastronomia attraverso il volontariato, possiede notevoli qualità umane che ha saputo anche dimostrare nell’ambito della missione in Africa che, nell’ottobre 2023, lo ha visto abile Maestro nel Laboratorio di Pizza di Lomè, capitale del Togo.

Nel 20° anno da Pizzaiolo Professionista (Pietro Giovanni lo è dal 2004, con il numero di matricola 00054), è stato selezionato nell’ambito del Concorso Internazionale “Chef di Pizza Stellato” che si terrà il prossimo 25 novembre a Napoli, città capitale della pizza nel mondo.

Proprio qui sarà certamente inserito nella Guida “Chef di Pizza Stellato” che vuole celebrare il talento dei pizzaioli e la loro arte, portando orgoglio a coloro che hanno scelto di dedicare la vita a questa passione.

«La Pizza è un’arte che va celebrata, riconoscendo i maestri che trasformano l’impasto in autentici capolavori culinari. La professione del pizzaiolo è intrisa di una tecnica antica e senza tempo, dove ogni gesto è un’opera d’arte e ogni pizza è un capolavoro unico. La loro abilità nel maneggiare gli ingredienti e nel padroneggiare il forno è sorprendente, mentre la loro passione per la perfezione si riflette in ogni singolo morso. Ogni pizzaiolo è un custode di una tradizione secolare, e la loro bravura è testimone del fatto che l’arte della pizza è davvero un tesoro culturale da preservare e ammirare. Pietro Tangari, per tutti Pedro’s, è certamente uno dei più autorevoli pizzaioli italiani, lo dice il suo curriculum ma, soprattutto, la sua pizza e, quindi, era doveroso selezionarlo per la guida» – dichiara Vincenzo Varlese, responsabile della Guida “Chef di Pizza Stellato”.

«Sono molto orgoglioso del nostro socio iscritto Pedro’s – afferma l’Ing. Fabio Pugliese, presidente dell’Associazione Calabria Excellent ETS – per questo ennesimo risultato che merita e che è il primo che ottiene a Napoli, nella città che rappresenta nel mondo la patria indiscussa della pizza. Questo è il risultato dell’impegno, della passione, della ricerca dell’eccellenza che Pietro Tangari dimostra ormai da anni e che ci rende davvero onora tutti per averlo con noi nella nostra Associazione».