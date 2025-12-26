Pensare l’Europa oggi: a Catanzaro un dialogo pubblico tra passato e futuro

Un incontro aperto alla città promosso dal Collettivo “Peppe Valarioti” per discutere di federalismo europeo, democrazia e futuro a partire da un volume di Giulio Saputo.

CATANZARO – Catanzaro torna a essere luogo di riflessione politica e culturale, questa volta con un dibattito sul futuro dell’Europa. Domani, sabato 27 dicembre, alle ore 10:30, nella Sala del Lucernario dell’Archivio Storico Comunale (Complesso Monumentale San Giovanni), il Think Tank Collettivo “Peppe Valarioti” darà vita all’iniziativa pubblica dal titolo “L’idea di Europa tra passato e futuro”, un incontro di approfondimento e dibattito a partire dal volume “Il federalismo contro la paura” di Giulio Saputo (Edizioni Altravista, 216 pp.).

In una fase storica segnata dall’aumento delle disuguaglianze, dalle guerre, dalla crisi climatica e dal ritorno di nazionalismi e chiusure identitarie, l’iniziativa intende riportare al centro del dibattito pubblico il significato originario dell’idea europea nata con il Manifesto di Ventotene.

Un’idea che non si esaurisce in una costruzione istituzionale o burocratica, ma che rappresenta una vera e propria scelta di civiltà fondata sulla cooperazione tra i popoli, sulla democrazia e sulla pace.

Il volume di Saputo propone una riflessione profonda e controcorrente sul federalismo europeo, inteso come risposta concreta alla frammentazione politica dell’umanità e alle paure che attraversano le società contemporanee.

Attraverso la decostruzione di concetti come nazionalismo, europeismo e funzionalismo, l’autore rilancia una visione capace di affrontare le grandi sfide del nostro tempo, dalla globalizzazione ai conflitti armati, fino al ruolo delle istituzioni sovranazionali, indicando un possibile “principio-speranza” per tornare a immaginare il futuro oltre le retrotopie fondate sulla paura.

A confrontarsi su questi temi saranno Giorgia Sorrentino e Daniele Armellino del Movimento Federalista Europeo e la storica Sarah Procopio, in dialogo con l’autore Giulio Saputo. Già Segretario Generale della Gioventù Federalista Europea e Coordinatore dell’Assemblea del Consiglio Nazionale dei Giovani, Saputo è attualmente Segretario generale aggiunto del Movimento Europeo in Italia. Collabora con la Link Campus University e con il Centro Einstein di Studi Internazionali ed è autore di numerosi contributi dedicati al processo di unificazione europea.

Per il Collettivo “Peppe Valarioti”, l’iniziativa rappresenta un momento significativo per riaffermare il ruolo della Calabria e di Catanzaro all’interno di una riflessione europea ampia e non marginale.

Anche dai territori spesso considerati periferici può nascere un pensiero critico capace di incidere sul dibattito pubblico nazionale ed europeo, mettendo in relazione i grandi scenari globali con la dimensione locale e quotidiana della vita dei cittadini.

L’incontro è aperto al pubblico, a tutti coloro che intendono comprendere meglio le trasformazioni in atto e il ruolo che l’Europa può ancora svolgere nella costruzione di un futuro più giusto e sostenibile.