Pensionato ferito in un agguato a colpi di pistola, è in gravi condizioni

Un anziano pensionato, del quale non sono state rese note le generalità, è stato ferito ieri ad Africo, nella Locride, in un agguato a colpi di pistola.

Il tentato omicidio si è verificato in una zona centrale della cittadina della provincia di Reggio Calabria, mentre la vittima si trovava a poca distanza dalla propria automobile.

Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stata una persona che si trovava a breve distanza dall’anziano. I colpi esplosi, non meno di quattro, sarebbero stati esplosi con una pistola di medio calibro.

Dopo aver ferito gravemente il pensionato, l’autore del gesto si sarebbe immediatamente allontanato dalla zona, facendo perdere le proprie tracce.

L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Locri, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Al termine dell’operazione è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia. Le sue condizioni sono state giudicate serie dai sanitari.

Sul luogo del ferimento sono intervenuti i carabinieri di Bianco, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile dell’agguato. Al momento, sulla vicenda viene mantenuto il massimo riserbo da parte degli inquirenti.