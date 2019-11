Dalle 15 di domenica pomeriggio non si hanno notizie di Domenico Mazza che si è allontanato dalla sua abitazione in via Colonia, zona Trionto senza fare rientro a casa.

Al momento della scomparsa indossava un maglione e un pantalone blu.

Immediata la preoccupazione e l’allarme dei familiari in quanto l’uomo soffre anche di demenza senile. Le ricerche sono state prontamente avviate con l’impegno di carabinieri, vigili del fuoco e l’ausilio importante dei cani molecolari della Guardia di Finanza.