Pentegatti: A Pentedattilo, dove i gatti superano gli umani, fiorisce la colonia felina

In uno degli angoli più suggestivi e carichi di storia della Calabria, il borgo fantasma di Pentedattilo, non sono le maestose vette dell’Aspromonte o le architetture abbandonate a dominare la scena, ma i suoi pacifici residenti a quattro zampe. Come riportato anche dal quotidiano La Stampa, a Pentedattilo, vivono più gatti che persone.

Questo singolare fenomeno ha portato alla nascita della Colonia Felina dei Pentegatti, un’iniziativa di tutela e amore per gli animali che è diventata un simbolo del paese e una vera e propria attrazione per i visitatori.

​Un Borgo Custodito dalle Fusa

​Il nome “Pentegatti” deriva dall’unione del toponimo Pentedattilo (che significa “cinque dita”, in riferimento alla forma della roccia che lo sovrasta) e la parola “gatti”. La colonia è un esempio virtuoso di gestione e cura degli animali randagi, che in questo antico insediamento hanno trovato un ambiente protetto e accogliente.

Cura e attenzione al Centro del Progetto

​La presenza così massiccia di gatti in un borgo con una popolazione umana esigua richiede un impegno costante. L’obiettivo della colonia non è solo fornire cibo e riparo, ma anche garantire la salute e il benessere degli animali attraverso la sterilizzazione e le cure veterinarie.

La “Colonia Felina dei Pentegatti” non è solo un rifugio; è un’istituzione che sottolinea come, anche nei luoghi apparentemente dimenticati, la sensibilità e l’attenzione per la vita animale possano fiorire, trasformando una realtà potenziale di degrado in un esempio di armonia e rispetto.

Un residente di passaggio commenta: “Sono i veri custodi del borgo. Con le loro fusa e la loro tranquillità, mantengono viva l’atmosfera di Pentedattilo. Senza di loro, sarebbe tutto molto più silenzioso e malinconico.”

​Il fenomeno Pentegatti aggiunge un ulteriore, affascinante strato di lettura a Pentedattilo, che da “borgo fantasma” si trasforma in un luogo inaspettato dove l’amore per i felini regna sovrano.