Pentone fra tradizioni e modernità sabato 4 ottobre a “Bar Centrale” su Rai 1

“Sabato 4 Ottobre 2025 i riflettori si accenderanno su Pentone”, esordisce così il presidente della proloco Alfio Riccelli, già sindaco della deliziosa cittadina Presilana, che spiega: “Il paese della presila catanzarese, infatti, sarà protagonista durante la prima puntata del nuovo programma televisivo in onda su Rai 1, ‘Bar Centrale’, condotto da Elisa Isoardi, dalle ore 14.00 alle 15.00. La diretta avverrà dallo Snack Bar di Rosanna Pettinato, scelto fra i tantissimi bar dei comuni italiani in lizza per la partecipazione alla trasmissione televisiva.

Durante la diretta, gli ospiti in studio e quelli collegati dal bar pentonese racconteranno e si confronteranno su fatti accaduti nella settimana in Italia, ma soprattutto si parlerà del paese, della gente che lo vive, delle tradizioni che lo animano”. Il fondatore e presidente del Premio Mar Jonio, Luigi Stanizzi, coglie l’occasione per mettere in rilievo la formidabile attività di promozione messa in atto dalla proloco, nell’intento di fare conoscere i tesori dell’ entroterra anche ai turisti che affollano le rive joniche.

Nelle intenzioni degli autori, Bar Centrale sarà “uno specchio dell’Italia più autentica, fatta di relazioni vere, buon senso, straordinaria capacità di adattarsi, resistere, immaginare”. In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Termine, la seconda settimana di settembre, la troupe televisiva ha soggiornato a Pentone ed ha potuto conoscerne l’ospitalità, l’ accoglienza e l’ affetto dei suoi abitanti.

Ha potuto assistere a una tradizione straordinaria, unica, che più di tutte identifica e rappresenta i pentonesi e ne rafforza il senso identitario, le Luminere. È stato realizzato un docufilm dal titolo “Pentone, il paese delle Luminere”, pubblicato su YouTube. I preparativi fervono mentire cresce l’attesa, le aspettative sono alte. Appuntamento, quindi, a sabato 4 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 15.00 su Rai 1 per conoscere Pentone, i pentonesi, la storia.