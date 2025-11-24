Per dire NO alla Violenza di Genere: Al via la Campagna Internazionale “Orange The World”

Il Soroptimist International Club di Soverato, con la partecipazione e il patrocinio di numerosi Comuni del comprensorio e associazioni locali, annuncia l’avvio della campagna internazionale “Orange The World – Insieme per dire NO alla Violenza di Genere”. L’iniziativa, che si svolge dal 25 Novembre al 10 Dicembre, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere azioni concrete contro la violenza di genere.

La campagna coinvolge attivamente i Comuni di Soverato, Amaroni, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Squillace, Vallefiorita, Monasterace, Isca sullo Ionio, la Pro Loco Sant’Andrea, l’Associazione Shall We Dance, e vedrà l’illuminazione in arancione delle facciate istituzionali per simboleggiare un futuro libero dalla violenza.

Eventi in Programma

Il calendario prevede momenti istituzionali, formativi e di sensibilizzazione:

Martedì 25 Novembre

Ore 17:30: Flashmob a cura dell’Associazione di ballo “Shall we dance” in Piazza.

Ore 18:30: Accensione del faro arancione sulla facciata della Compagnia dei Carabinieri di Soverato, a simboleggiare l’impegno delle Forze dell’Ordine.

Mercoledì 28 Novembre

Ore 9:00: Incontro con la Dott.ssa Annamaria Frustaci, Sostituto Procuratore della DDA di Catanzaro, presso la sala convegni dell’I.T.E. “Calabretta”.

Giovedì 29 Novembre

Dalle ore 15:00: Punto informativo e di sensibilizzazione in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, per la campagna di contrasto alla violenza di genere, presso il centro commerciale “Le Vele”.

Martedì 10 Dicembre

Ore 9:00: Incontro con la Dott.ssa Maria Elisabeth Rosano’, orfana di femminicidio, presso la sala convegni del Liceo Scientifico “Guarasci”.

Sensibilizzazione sul Territorio

Durante tutto il periodo della campagna, oltre all’illuminazione dei palazzi comunali, la Compagnia dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e la Pro Loco Sant’Andrea distribuiranno materiale informativo. In particolare, nei bar, ristoranti, nelle pizzerie, nelle sale d’aspetto dell’Ospedale e del Poliambulatorio di Soverato sarà diffuso materiale di sensibilizzazione per raggiungere la cittadinanza nel quotidiano.