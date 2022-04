Per essere visitata rimane in attesa per diverse ore, anziana muore al pronto soccorso

Un presunto caso di malasanità sul quale sono stati chiamati ad indagare i carabinieri arriva dal Crotonese. Una donna di 79 avrebbe accusato un malore mentre era in casa.

Poi avrebbe atteso per un’ora circa, l’arrivo di un’ambulanza ma una volta arrivata all’ospedale San Giovanni di Dio, sarebbe stata lasciata in pronto soccorso, su una sedia a rotelle, per diverse ore in attesa di essere visitata. L’anziana R.M., di Scandale è deceduta e i familiari, che sono stati avvisati dai medici della morte della parente, si sono rivolti ai carabinieri.