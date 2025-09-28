Per Gaza e con la resistenza palestinese a fianco della Global Sumud Flotilla

Lunedì 22 settembre una straordinaria giornata di mobilitazione ha attraversato l’Italia, centinaia di migliaia di persone si sono astenute dal lavoro, hanno invaso le piazze, paralizzando le principali arterie stradali delle città, le tangenziali, le autostrade, le stazioni ferroviarie, i porti.

Anche in Calabria, a Cosenza, migliaia di persone hanno invaso la città. Giovani e giovanissimi, intere famiglie, bambini ed anziani, molti alla loro prima esperienza di manifestazione: una grande azione diretta di massa, che ha deciso di agire collettivamente, portando dentro e rispondendo a un senso di giustizia e umanità.

In queste ore a Gaza City proseguono i pesanti bombardamenti da parte dell’esercito israeliano occupante, che bersaglia deliberatamente la popolazione civile, uccidendo e mutilando innocenti. I gruppi armati riuniti nelle forze della resistenza combattono per respingere l’avanzata dei militari sionisti, sacrificandosi per difendere la popolazione dalla barbarie del genocidio.

La flotta di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla è stata nuovamente colpita e denuncia un imminente minaccia di attacchi ancora più gravi da parte dello Stato illegittimo di Israele, che potrebbero provocare affondamenti, morti e feriti.

Ogni attacco alla Flotilla, simbolo globale della solidarietà con il popolo palestinese, non rimarrrà senza risposta.

Quelle centinaia di migliaia di persone che hanno scioperato e sono scese in strada lunedì lo hanno dimostrato e gridato al mondo: non siamo più disposti ad assistere impotenti a tutto questo, vogliamo agire per fermare il genocidio, per rimuovere l’occupazione militare israeliana, e insieme a chi resiste, liberare la Palestina.

Dopo le 80 piazze dello sciopero generale, in questi giorni in tutta Italia hanno preso forma le 100 piazze dell’agitazione permanente per Gaza e con la Resistenza Palestinese.

Appuntamento lunedì, 29 settembre alle ore 18.30 in Piazza Matteotti – CATANZARO