Per non diffondere foto intime chiede soldi, 34enne arrestato

Ha tentato di estorcere denaro ad un professionista ma è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Cosenza. Si tratta di un 34enne, W. N., che una decina di giorni fa aveva contattato un professionista cosentino paventandogli la possibilità che soggetti della criminalità organizzata potessero inviare alla moglie delle sue immagini intime e diffonderle in rete.

Per scongiurare questa eventualità, il 34enne, che ha parentele con personaggi della malavita locale, si era offerto di fungere da “mediatore” tra la vittima e questi non meglio precisati personaggi della criminalità organizzata cosentina, i quali pretendevano, per non diffondere e cancellare queste foto intime, il pagamento di una somma di 10.000 euro suddivisi in due tranches, che avrebbe dovuto consegnare loro lo stesso W.N..

A mezzogiorno di oggi, a Rende, immediatamente dopo che il 34enne si era fatto consegnare la prima tranche di 5000 euro dell’estorsione dal professionista, gli uomini della Squadra Mobile di Cosenza lo hanno bloccato e arrestato.