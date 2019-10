Per una Soverato più “Informata” si comunica che in data 28/10/2019 è stata protocollata presso il comune di Soverato una richiesta di incontro pubblico indirizzata sia al Sindaco Dott. Ernesto Francesco Alecci che al Consiglio Comunale con il Presidente Dott. Francesco Matozzo.

La richiesta nasce da un nostro desiderio di una Soverato più informata sullo stato attuale degli importanti interventi attualmente in atto nella Città. A seguito di una serie di confronti informali con vari cittadini, si legge nel documento registrato , abbiamo avuto modo di cogliere la sentita esigenza di conoscere e di essere aggiornati sullo sviluppo dei progetti in corso, in particolare:

– Lavori di riqualificazione C.so Umberto;

– Lavori di riqualificazione “ Water-front”;

– Prossima realizzazione del Centro per anziani;

– Approvazione P.S.C. ;

– Prossima realizzazione “nuovo” Palazzetto dello Sport; – Piano spiaggia;

“Soverato più”