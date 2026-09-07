Percepiva reddito di cittadinanza utilizzando tre identità false, denunciato

Avrebbe utilizzato tre identità false per ottenere il reddito di cittadinanza: nel Vibonese un uomo è stato denunciato dalla Guardia di Finanza che ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore totale di circa 12.500 euro.

Nel corso delle indagini, le Fiamme Gialle hanno “individuato – è spiegato in una nota – le tre carte sulle quali venivano accreditati i benefici” e ne hanno ricostruito “i movimenti finanziari”.

Proprio l’analisi dei flussi di denaro avrebbe fornito un elemento decisivo per ricostruire la vicenda. Sono stati scoperti 22 pagamenti, per un valore complessivo superiore ai nove mila euro, effettuati a favore di una pasticceria.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, risulterebbe legato da rapporti di parentela a una cosca di ‘ndrangheta attiva nel Vibonese.