Perché alle prossime qualsiasi elezioni voterò Boldrini…

…o anche peggio, Bonino; e mi spiace si sia ritirato dalla politica quel signore di altri tempi che fu Bertinotti, un vero reazionario!

Voterò dunque sx, e, a differenza del 26 gennaio che ho votato Santelli senza dirlo, lo dirò in anticipo, e farò pure propaganda. Perché? Perché un antico proverbio calabrese insegna così: “Si t’hai d’affucara, affùcati a mara fundu”. Nel nostro caso, se devo votare a centro(destra) perché il centro(destra) ingrassi i Muccino di turno, i quali sono, sia pure vagamente, di sinistra, a questo punto voto direttamente sinistra io. A sinistra, del resto, ho, oppure ebbi molti amici personali, tutto sommato meno paludati e noiosi dei rottami della destra. Vi scrivo le iniziali, indovinate voi: AB, AP, EA, GC, GS, NB, PM, PN, SG… e altri.

Questi, se non sono d’accordo o se io li attacco, mi rispondono, in pubblico e almeno in privato; la Santelli, no, nemmeno in privato.

Perché io ce l’ho con Muccino? In quanto persona, non lo conosco; in quanto regista, mai vedrò un film buonista e zuccheroso a sua firma; in quanto autore di uno spot sulla Calabria…

E qui vi voglio. La Regione, all’unanimità della Giunta quindi non fate finta di cascare dal pero, e senza una mezza parola del Consiglio, presidente Mimmo Tallini (l’opposizione, fa solo ridere; come fece sempre ridere l’opposizione di destra quanto la Regione era di sinistra), l’unanimità della Regione ha mollato 1.700.000 € a Muccino.

Costui, alla data del 13 settembre, non ha girato un filmino sulla Calabria; non ha propagandato una spiaggia di Ionio o Tirreno; non ha mostrato un albero della Sila…

Castelli, chiese, monasteri, aree archeologiche, musei… ragazzi, ho forti dubbi che Muccino e Spirlì sappiano cosa siano; o comunque, finora, non ne hanno mostrato alcuna conoscenza. Se mi sbaglio, datemi una prova.

Nel frattempo, Spirlì emana due bandi per un totale di 2.000.000, cioè appena 300.000 € in più del cadeau a Muccino. Quindi, tanto a Muccino; agli altri, pochissimo.; massimo 40.000 €, di cui uno deve mettere di suo 8.000. Marameo.

Iniziative culturali della Regione, zero.

Ora lo scemo del villaggio starà pensando che io ho domandato… io non ho domandato un bel niente; mi chiedo come mai essi non chiedano a me, come fanno tanti altri, quasi sempre manco in cambio di una pizza. A me, e ai rari che sappiamo di Calabria, di letteratura, di storia, di archeologia, di natura calabresi… Niente, la sedicente dx bussa a sx. Bussa con i piedi, avendo le mani occupate di regali.

Perciò non nutro alcuna fiducia. D’altro canto, l’ultima volta che avevo un obbligo morale a votare, fu prima del 31 dicembre 1994, quando ero iscritto al MSI-DN. Da allora, niente.

E poi, quelli mica sono di destra! Sono amici di Muccino; e Muccino li prende a pesci in faccia, e approva la violenza contro Salvini.

Ahahahahahahahahahahah. Violenza: alla faccia del buonismo. Si dice poi che di violenza… ma qui taccio.

Ulderico Nisticò