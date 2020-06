Perché il marchio AAMS è importante nei casino online

Il gioco d’azzardo si è trasformato, in Italia così come in tutto il mondo, prestando una sempre maggiore attenzione all’aspetto legato alle possibilità garantite dal virtuale. Così come la maggior parte degli altri settori, anche questo ambito si è infatti lasciato trasformare dall’ingresso in scena dell’online.

Ed ecco che in pochi anni si è delineata la situazione attuale, nella quale una fetta in costante crescita di utenti preferisce dedicarsi alla sua sessione di gaming su siti quali casinoonlineaams.com piuttosto che recarsi fisicamente in uno dei luoghi storici dedicati a questa attività (casino, sale giochi, centri scommesse).

Senza indugiare sulle motivazioni di questa traslazione, proviamo a comprendere invece per quale motivo un gran numero di casinò online presenta una specifica sigla: quella del marchio AAMS. Perché questo è così importante, qual è la sua finalità e che cosa sta a significare. Di seguito, tutte le spiegazioni del caso.

I controlli sul gaming online

Per comprendere di che cosa si tratta, è necessario fare un passo indietro e partire da un presupposto: il gioco d’azzardo virtuale in Italia è regolarizzato, controllato e monitorato in maniera costante. È importante essere a conoscenza di questo elemento, poiché altrettanto essenziale è la scelta del casinò su cui andremo a inserire i nostri dati sensibili. Dobbiamo sempre prestare la massima attenzione alla sicurezza.

Troppo spesso purtroppo questo aspetto non viene visto come cruciale, mentre invece dovrebbe essere sempre la base necessaria anche solo per prendere in considerazione un sito di scommesse: con il diffondersi delle piattaforme online, purtroppo, sono aumentati anche i tentativi di truffa sul web. E la scelta del sito più adatto al nostro scopo può quindi risultare davvero fondamentale.

Il motivo è molto semplice: i nostri dati protetti come abbiamo detto finiranno all’interno del circuito da noi prescelto, e dunque dobbiamo assicurarci che questo sia regolarizzato e che operi nella legalità. Come farlo? È a questo punto che entra in gioco proprio l’AAMS, ovvero l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Il marchio AAMS: perché è così importante

La sigla è infatti l’acronimo dell’organo sopra citato: un ente che si occupa in maniera diretta proprio del controllo di tutte le possibili piattaforme di gaming virtuale in Italia. Questo prende in esame tutti i potenziali casinò e, dopo un’attenta valutazione, decide se regolarizzarli o meno.

Nel caso in cui un sito venga riconosciuto come regolare, ecco che la sua homepage muterà parzialmente. Un cambiamento non così rilevante per un osservatore poco attento, ma che in realtà ha una funzionalità gigantesca. Al suo interno saranno infatti presenti in bella vista due elementi: il logo della stessa AAMS e il numero di licenza specifico ad esso associato.

Questo organo ricopre quindi una funzione determinante sia per il suo lavoro in sé, sia perché attraverso il suo operato gli utenti finali possono ricevere delle indicazioni estremamente chiare riguardo alla piattaforma su cui stanno navigando e alla sua natura in termini di sicurezza. Quelle stesse informazioni che senza questi due simboli non sarebbero così semplici da reperire.

Esiste infatti davvero un gran numero di parametri da valutare per determinare se un casinò online sia sicuro e legale oppure no, ma di certo la presenza di questi due indicatori è quello più immediato e rappresenta in realtà già una prima certezza piuttosto importante agli occhi di coloro che stanno cercando una piattaforma su cui giocare.

Ecco perché quindi il marchio AAMS è così importante: la sua funzione non solo è determinante, ma è anche chiara e immediatamente esplicita. Qualsiasi utente, anche i meno ferrati ed esperti in questo settore, può quindi essere aiutato con rapidità e chiarezza.